Четверг, 17 Июля 2025 12:03

АрмИнфо. 16 июля 2025 года состоялся телефонный разговор между Министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым и Министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Горданом Грлич-Радманом.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили нынешнее состояние двусторонних отношений и обменялись мнениями о перспективах дальнейшего развития туркмено-хорватского сотрудничества по самому широкому спектру направлений, представляющих взаимный интерес.

Собеседники с удовлетворением отметили позитивный опыт сотрудничества двух стран на международных площадках, в первую очередь в рамках ООН. В контексте усилий по обеспечению мира и безопасности стороны подчеркнули приверженность к взаимодействию в рамках ОБСЕ.

Детально рассмотрены пути развития торгово-экономических связей. В этой связи, собеседники констатировали значимость планируемого визита Министра иностранных и европейских дел Республики Хорватия в октябре текущего года в Туркменистан. В тот же период состоится четвертое заседание Межправительственной туркмено-хорватской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству и Экономический форум с участием представителей бизнес-кругов Туркменистана и Хорватии.

В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с подготовкой и проведением Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC 3). Также министры акцентировали внимание на важности Международного форума мира и доверия, намеченного на 12 декабря 2025 года в Ашхабаде.