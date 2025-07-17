Четверг, 17 Июля 2025 11:09

АрмИнфо. Россия заинтересована во взаимодействии с Арменией по всем направлениям, помимо многосторонних форматов страны объединяют тесные двусторонние отношения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 июля радиостанции "Маяк".

"Мы, конечно, заинтересованы в максимальном взаимодействии по всем векторам, по всем направлениям. И помимо многосторонних форматов нас все равно объединяют очень тесные двусторонние отношения. И мы намерены их дальше развивать", - сказал Песков.