Четверг, 17 Июля 2025 00:31

АрмИнфо.В этом году ежегодное мероприятие Tech Week прошло в Ванадзоре. С 4 по 6 июля Ванадзор стал технологической столицей, куда съехались гости, эксперты отрасли и просто интересующиеся люди. В этом году ключевым партнером и важным участником мероприятия выступила компания Idram.

Большинство гостей Tech Week составила молодежь, которая с большим энтузиазмом приняла участие как в мастер-классе, организованном Idram, так и в выступлении представителя компании.

В рамках Tech Week 2025 с речью выступил руководитель отдела по работе с малым и средним бизнесом компании Idram Агван Абраамян. Он рассказал о важнейшем направлении для Idram и IDBank — развитии малого и среднего бизнеса в регионах.

«Предоставление инновационных финансовых и технологических решений для МСБ — это не только одна из ключевых бизнес-целей наших команд, но и одно из главных направлений корпоративной социальной ответственности».

Сегодня оплатить через Idram можно более чем в 25 000 торговых точках по всей Армении. Примечательно, что большинство из них — это малые и средние предприятия, причем 40% находятся в регионах. Это значит, что даже самый маленький киоск в отдаленной деревне может подключиться к Idram и внедрить культуру бесконтактных платежей у себя. Подключая Idram, бизнес также способствует повышению цифровой грамотности и популяризации бесконтактных платежей среди местного населения.

Предлагаемый Idram платежный инструмент отличается самой низкой комиссией среди существующих решений, что делает его лучшим предложением для бизнеса сегодня.

Idram также организовал мастер-класс для молодежи, интересующейся продажами. Мастер-класс провел Айк Мурадян, руководитель отдела корпоративных бизнес-процессов и развития команды компании Idram. Мастер-класс был посвящен теме «Умный выбор в сфере денег: принятие решений и искусство продаж». Во время и после занятия участники могли задать вопросы Айку Мурадяну, закрепив полученные знания и установив новые связи с представителем Idram.

Организатор мероприятия «Tech Week Армения» Спартак Кюрегян отметил:

«Это не просто мероприятие, а отличная возможность поделиться опытом и донести новые знания широкой аудитории».