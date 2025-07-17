Четверг, 17 Июля 2025 00:21

АрмИнфо.В первом полугодии этого года число абонентов Ucom, пользующихся услугами роуминга за рубежом, увеличилось на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года. За тот же период объем использования мобильного интернета вырос на 45%.

Примечательно, что в первом полугодии этого года абоненты использовали почти 40 тыс. ГБ мобильного интернета, находясь за пределами Армении.

Чтобы обеспечить своим абонентам наилучший цифровой опыт за рубежом, компания Ucom продолжительно расширяет географию предоставления услуг роуминга. На данный момент услуги роуминга доступны в 167 странах с возможностью подключения к 316 операторам связи. Кроме того, высокоскоростная сеть 5G нового поколения доступна в 41 странах с возможностью подключения к 52 операторам, в том числе в ОАЭ, Грузии, Египте, Италии, на Кипре и т. д.

«Мы прилагаем максимум усилий, чтобы предоставить нашим абонентам лучший цифровой опыт, как в Армении, так и за ее пределами. Статистика по роумингу свидетельствует о том, что наша работа приносит плоды. Мы рады, что все больше клиентов выбирают связь с близкими за границей именно через нас и доверяют качеству наших услуг», - отметил генеральный директор компании Ucom Ральф Йирикян.

Отметим, что на летний период отпусков Ucom представил роуминг-пакет «uTravel 3GB» для популярных направлений, включая Грузию, ОАЭ, Египет, Грецию, Кипр, Черногорию, Италию, Испанию и другие популярные среди жителей Армении страны. Всего за 4990 драмов абоненты получают 3 ГБ интернета сроком на 7 дней. Пакет доступен до 30 сентября. Активировать пакет можно набрав 12132# или через мобильное приложение Ucom.

Стоит отметить, что услугу роуминга необходимо активировать до выезда из Армении мобильное приложение Ucom или набрав 121#.