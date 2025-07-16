Среда, 16 Июля 2025 20:31

АрмИнфо. Чрезвычайный и полномочный Посол РА в Греции Тигран Мкртчян встретился с новоназначенным заместителем министра иностранных дел Греции Харисом Теохарисом, ответственным за координацию сферы экономической дипломатии. Об этом сообщило армянское диппредставительство.

Посол коснулся договорённостей, достигнутых в ходе 6-го заседания Межправительственной комиссии Армения- Греция в декабре 2024 года, и хода их реализации. Было также отмечено сотрудничество двух стран на основе Меморандума о взаимопонимании, подписанного между Центром содействия инвестициям Армении и Enterprise Greece в ходе рабочего визита премьер-министра РА Никола Пашиняна в Грецию в феврале 2024 года. Стороны обсудили активное взаимодействие между различными ведомствами двух стран, а также инициативы и шаги, которые предстоит реализовать по ряду направлений. Была подчёркнута важность расширения многопланового сотрудничества в сфере туризма, учитывая стратегическое значение этой сферы для Армении и Греции.

Мкртчян подчеркнул, что Армения всегда участвует в Международной выставке, организуемой в Салониках, а также в туристической выставке "Филоксения". В 2022 году Армения впервые получила там статус почётного гостя, что обеспечило ей широкую известность в Греции.

Для обеспечения экономической активности было уделено особое внимание расширению отраслевого сотрудничества, организации B2B-мероприятий и специализированных бизнес-форумов, что будет способствовать дальнейшему стимулированию интереса субъектов бизнеса к двусторонним инвестициям.

Харис Теохарис, в свою очередь, отметил, что Греция поддерживает Армению в реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве (CEPA) и готова при необходимости делать больше в этом контексте и в рамках ЕС.