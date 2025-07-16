Среда, 16 Июля 2025 20:13

АрмИнфо. На площади Шарля Азнавура в Ереване уже установлен памятник легендарному шансонье Шарлю Азнавуру. Об этом сообщает мэрия Еревана.

Официальное открытие памятника состоится 18 июля в 11:00 на площади Азнавура.