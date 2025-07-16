Среда, 16 Июля 2025 20:04

АрмИнфо. Подводя итоги первого полугодия 2025 года, Ардшинбанк вновь демонстрирует устойчивые и сильные финансовые показатели, подтверждая свою позицию одного из ведущих финансовых институтов страны.

По итогам первого полугодия 2025 года капитал Ардшинбанка превысил 386 млрд армянских драмов. Таким образом, Ардшинбанк стал первой и пока единственной компанией в Армении, чей капитал превысил порог в 1 млрд долларов США.

Активы банка составили 2,4 трлн армянских драмов (более 20% активов всей системы), чистая прибыль превысила 68 млрд армянских драмов. Рентабельность капитала банка достигла 41%, что на 18,4 процентных пункта выше среднего показателя по системе. По состоянию на 30 июня 2025 года кредитный портфель банка составил более 1,3 трлн армянских драмов.

«Достигнутые банком показатели и стабильный рост кредитного портфеля позволяют нам оставаться верными одной из ключевых основ нашей миссии — способствовать развитию национальной экономики, поскольку в нашем портфеле преобладает кредитование стратегических отраслей, важных для экономического развития страны. С другой стороны, предлагая клиентам-физическим лицам специально разработанные клиентоориентированные продукты, мы способствуем повышению уровня благосостояния общества.

Ардшинбанк продолжит следовать стратегии устойчивого развития, укрепляя сотрудничество с международными финансовыми институтами и создавая прочные основы для реализации долгосрочных и устойчивых программ на уровне банка, экономики и страны в целом», — отметил председатель правления Ардшинбанка Артак Ананян.

По состоянию на 30 июня 2025 года число клиентов Ардшинбанка составляет порядка 570 000, которых обслуживают более 2 300 сотрудников в 72 филиалах, действующих по всей территории Армении. Помимо обслуживания в филиалах, банк предлагает всем группам клиентов полный пакет гибких и безопасных дистанционных услуг, адаптированных к их потребностям.