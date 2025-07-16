Среда, 16 Июля 2025 19:44

АрмИнфо. Армению втягивают в инициативу "Global Getaway", инициированную ЕС. Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Ваге Давтян.

Этот процесс, как отметил Давтян, на первый взгляд кажущийся многообещающим, на самом деле таит в себе многочисленные риски безопасности для Армении. "Что такое "Global Getaway"? Эта программа, одобренная Европейской комиссией в 2021 году и стоимостью 300 миллиардов евро, прежде всего направлена на решение двух геополитических задач: на макроуровне - формирование глобального противовеса китайской стратегии "Один пояс, один путь", на мезоуровне - обеспечение транспортного сообщения Европа-Кавказ-Азия в обход России и Ирана. Важное место в рамках программы занимает "Средний коридор", для диверсификации которого сегодня предпринимается попытка ускорить формирование так называемого "Зангезурского коридора" на основе аутсорсинга управления. На мезоуровне, для обеспечения эффективности программы, ЕС в лице Армении нуждается в Южнокавказском форпосте, который будет обслуживать турецко-азербайджанские логистические интересы, обеспечивая формирование <Срединного коридора> и одновременно дополняя антироссийскую ось Анкара-Ереван-Баку. Переходя на микроуровень, прогнозируем, что для того, чтобы стать европейским форпостом и, по сути, турецко-азербайджанским логистическим звеном, российский капитал будет последовательно вытесняться из критически важных инфраструктур Армении. В ближайшем будущем объектом атак могут стать железная дорога и газотранспортная система. Отсутствие решения по атомной электростанции уже можно считать решением. А что получит Армения взамен? Резкое увеличение кредитного бремени, на этот раз, как и было обещано, на 2,5 миллиарда евро. Как работают кредитные программы ЕС и какая их часть фактически направляется на развитие страны- бенефициара, известно всем, кто хоть как-то связан с институтами ЕС. Параллельно мы получим гранты в размере нескольких миллионов евро на медиаграмотность, развитие гражданского общества, защиту интересов меньшинств и другие виртуальные цели", - отметил политолог.