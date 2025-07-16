Среда, 16 Июля 2025 19:43

АрмИнфо. До тех пор, пока армянский народ будет интересовать "ади-буди", а не Абу- Даби, ни один вопрос в стране не будет решен. Об этом 16 июля журналистам заявил вице-председатель Республиканской партии, бывший министр образования и науки РА Армен Ашотян.

Он напомнил о словах премьер-министра РА Никола Пашиняна на сегодняшней пресс- конференции о том, что если народ против него, пусть встанет и сменит его. "Тем самым, Пашинян воспринимает молчание народа, как знак согласия, а не как признак усталости, стресса или разочарования. Никол наше молчание воспринимает как согласие с проводимой им политикой. Полагаю, что народ здесь получил очередной челенджер", -сказал политик.

Он также обратил внимание на цитирование Пашиняном святого писания. "То, что он читает, само по себе неплохо, но проблема в том, что он читает и не понимает написанное", - сказал Ашотян, напомнив о сравнениях, которые привел Пашинян с царем Давидом. "Давид - национальный царь - герой евреев, и просто смехотворно слышать цитирования царя Давида из уст человека, доведшего страну до столь позорного состояния", - отметил Армен Ашотян.