Среда, 16 Июля 2025 19:16

АрмИнфо. Блокировка армянских грузов в Грузии подрывает дух многовековой грузино-армянской дружбы. Об этом на своей странице в социальных сетях написала бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Грузия должна действовать как настоящий партнёр, а не как точка давления. Подобные действия подрывают доверие и экономическую стабильность в регионе. Это необходимо немедленно прекратить", - написала Зурабишвили.