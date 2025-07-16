Среда, 16 Июля 2025 19:14

АрмИнфо. Всеармянский совет по сохранению Армянской Церкви решительно осуждает антицерковную, оскорбительную риторику, вновь продемонстрированную премьер-министром РА Николом Пашиняном на пресс-конференции 16 июля.

В заявлении совета, в частности, отмечается, что премьер-министр, используя высокую государственную трибуну не для объединения, а для разделения, продолжает политику по подрыву авторитета и внутреннего мира Армянской Апостольской Святой Церкви. "Сделанные сегодня заявления явно противоречат основополагающим положениям Конституции Армении, которые гарантируют как свободную деятельность религиозных организаций, так и исключительную роль Армянской Апостольской Святой Церкви в жизни армянского народа. Стрелы Никола Пашиняна направлены против института, который более полутора тысячелетий сохранял и объединял армян во всем мире. Глава государства публично вмешивается во внутренние дела структуры, порядок "обновления" которой может определяться только церковным каноническим правом, а не главой исполнительной власти Армении", - говорится в заявлении Совета.

Его авторы подчеркивают, что подобные выступления искусственно разделяют духовенство на "правильных" и "неправильных", сея недоверие и создавая опасный прецедент, где политическая власть оставляет за собой право определять границы веры. Это не только искажает суверенную природу церкви, но и грозит превратиться в "охоту на ведьм", где "непокорные" голоса могут быть подавлены государственными рычагами.

"Всеармянский совет по сохранению Армянской Церкви осуждает постоянные заявления премьер-министра, которые также противоречат нормам международного права, четко подчеркивающим, что государство должно воздерживаться от попыток "реформировать" церковные структуры. Совет представит общественности подробный доклад по этому вопросу в ближайшие дни. Мы призываем политическое руководство страны прекратить речи, разделяющие духовный центр армян, и вернуться в поле конституционализма, где государство и церковь разделены", - отмечается в заявлении Всеармянского совета по сохранению Армянской Церкви.