Среда, 16 Июля 2025 18:43

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не получал от Минской группы ОБСЕ каких-либо предложений по урегулированию нагорно- карабахского конфликта, адресованных ему. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции 16 июля.

Премьер сообщил, что получил лишь остатки предложений, сделанных Минской группой ОБСЕ экс-президенту Армении Сержу Саргсяну. <В Национальном Собрании я говорил, что та бумага, которую вы считаете, что я получил в качестве приложений, начинается со следующей фразы: <Президенты Республики Армения и Азербайджанской республики...>. Этот документ был адресован президенту, а я никогда не занимал эту должность>, - сказал Пашинян. При этом он добавил, что документ, который впоследствии оказался на их столе, является результатом переговоров, проведенных в период президентства Сержа Саргсяна.