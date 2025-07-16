Среда, 16 Июля 2025 18:30

АрмИнфо. В Армении наличие политзаключенных фактически определяется тем, насколько премьер-министр Никол Пашинян готов идти на уступки. Об этом в беседе с журналистами 16 июля заявила депутат парламента от оппозиционной фракции "Честь имею" Анна Мкртчян.

Депутат при этом выразила убеждение, что вопрос политзаключенных или осуществляемых в стране политических репрессий не поднимается и не осуждается странами Европейского Союза во время встреч с армянским премьером. По её мнению, вероятность новых уступок со стороны Армении настолько велика, что у Пашиняна есть возможность удерживать десятки и даже больше политзаключенных.

"В Армении люди заключаются за то, что они говорят. То есть, в Армении людей сажают за проявление мнения, которое не устраивает Пашиняна", - считает Мкртчян.

Касаясь пресс-конференции Никола Пашиняна, состоявшейся 16 июля, она отметила, что для понимания слов премьера, необходимо учесть три его "святости": лицемерие, предательство и богохульство. "Именно об этом шла речь на его пресс-конференции. А все предложения об автономии и независимости - это просто проявления лжи", - заявила депутат.

В этом ключе Мкртчян напомнила, что ранее Пашинян утверждал, что все принятые решения должны быть удобны как для жителей Азербайджана, так и для армян Арцаха. Однако, как напомнила депутат, в результате премьер-министр фактически закрыл вопрос Арцаха и сделал так, что армян в Нагорном-Карабахе больше нет.

"Теперь же он считает здание представительства Арцаха в Армении излишеством для 150 000 насильственно перемещенных арцахцев", - отметила Мкртчян, добавив, что Пашинян по сути делает все возможное, чтобы удовлетворить требования азербайджанской стороны.

В связи с вышеизложенным депутат также выразила убеждение, что завтра Никол Пашинян будет отрекаться от того, что именно он сдал Арцах, а затем постепенно передал Армению под покровительство Турции, и заметила трагичность сложившийся ситуации для страны.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви, и всех несогласных по тем или иным тяжким статья заключает под стражу. Так, 18 июня был задержан и затем заключен под стражу сроком на 2 месяца меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, 25 июня были заключены под стражу 16 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба", во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Им инкриминируется попытка "захвата власти". 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. А 9 июля представители правоохранительных органов Армении провели обыски в домах ряда членов АРФ "Дашнакцутюн", в том числе и депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна. Согласно СК, по делу о подготовке "террористического акта" задержаны 7 человек. Позже был также задержан член молодежного крыла партии Андраник Чамичян. Дашнакцаканы уверены, что задержания их соратников - очередной политический заказ. Задержания и аресты продолжаются.