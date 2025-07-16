Среда, 16 Июля 2025 18:01

АрмИнфо. Обвинения в терроризме и политическом экстремизме, выдвигаемые против Армянской Апостольской Церкви, являются частью намеренно сфабрикованной дезинформационной кампании. Их цель - лишить легитимности армянское присутствие и возвращение в Арцах, а также подорвать авторитет древнейших христианских церквей мира. Об этом на своей странице в Facebook написал иерей Арарат Погосян.

Он, в частности, отметил, что в последние годы в азербайджанских СМИ, в рамках влияния некоторых сил, находящихся под влиянием академического и турецко- азербайджанского тандема, наблюдается последовательная пропагандистская кампания, направленная на дискредитацию Армянской Апостольской Церкви. В ходе этой кампании выдвигаются обвинения в причастности Армянской Церкви к терроризму или поддержке террористических организаций. Однако эти обвинения абсолютно голословны, не выдерживают критики и являются частью информационной войны, целью которой является дискредитация не только Армянской Церкви, но и армянской историко-культурной идентичности.

По словам священнослужителя, один из наиболее распространенных тезисов азербайджанской лживой пропаганды заключается в том, что Армянская Апостольская Церковь активно участвует в "террористической деятельности", готовит священнослужителей к действиям с оружием и насилием, вдохновляет их на действия против Азербайджана. Или же Армянскую Церковь обвиняют в якобы "благословении террористов", подготовке "боевого духовенства" и участии в "политических провокациях" на международных площадках.

"Эти разговоры ещё более усиливаются в контексте арцахского конфликта, когда они пытаются приписывать нашей Церкви "идеологическую роль в военных преступлениях". Подобные обвинения регулярно публикуются в таких СМИ, как caliber.az, apa.az, erevangala500.com и др. Однако эти обвинения юридически не доказуемы, не могут быть доказаны и подтверждены какими-либо достоверными фактами. Также стоит отметить, что ни одно международное расследование, ни одна правозащитная организация, включая Human Rights Watch, Amnesty International или ООН, никогда не обвиняли Армянскую Апостольскую Церковь в причастности к террористическим актам. Аргументы азербайджанских источников основаны на вырванных из контекста высказываниях, предположениях или анонимных источниках, что ставит под сомнение их достоверность и явно указывает на их пропагандистский характер. Более того, Армянская Апостольская Церковь неоднократно выступала с официальными заявлениями, осуждая любые формы насилия, призывая к миру, диалогу и взаимному уважению. Святой Эчмиадзин последовательно отвергает обвинения в причастности к терроризму, подчёркивая исключительно духовную, культурную, пастырскую и националистическую миссию своей Церкви. Помимо обвинений в адрес Армянской Апостольской Церкви в терроризме, азербайджанские авторы также распространяют тезис о том, что Армянская Церковь осуществляет политическую деятельность, участвуя в организации переворотов и "цветных революций". Например, согласно некоторым публикациям, армянские священнослужители якобы участвуют в процессах установки символов Арцаха в Иерусалиме или других странах, что преподносится как проявление "реваншизма" и "провокации". Однако и в этих случаях нет никаких реальных доказательств, связывающих эти действия с официальной позицией Церкви", - отмечается в статье.

В ней также подчеркивается, что искажение Азербайджаном армянского историко- культурного наследия заслуживает особого внимания. Азербайджанская сторона активно продвигает точку зрения о том, что армянские церкви, монастыри и культурные памятники, расположенные на территории Арцаха, на самом деле имеют "албанское" или "турецкое" происхождение. "Эта точка зрения опровергается рядом авторитетных армянских и зарубежных учёных, в том числе Виктором Шнирельманом, который подчёркивает, что подобная "албанизация" армянского культурного наследия носит идеологический характер и служит политическим интересам Баку в контексте территориального спора. Политика Азербайджана сопровождается также фактическим уничтожением армянского наследия или фальсификацией надписей, символов и архитектурных элементов, свидетельствующих об армянском происхождении памятников. В последнее время азербайджанцы активизировали целенаправленные нападки на Армянскую церковь. Выдвигаются обвинения в якобы "выходе Церкви на политическую арену", "попытках государственных переворотов" и даже в "заговорщической деятельности", которые, опять же, не подкреплены фактами. Источник подобных подходов можно искать и в нашей внутренней жизни, в углубляющейся идеологической и ценностной поляризации между Армянской церковью и обвиняющими её кругами. Выдвижение подобных обвинений без правовых оснований можно рассматривать как составную часть внутренней политики, направленной на ослабление авторитета Армянской церкви и установление государственного контроля за ней. Таким образом, обвинения в терроризме и политическом экстремизме, выдвигаемые против Армянской Апостольской церкви, являются частью намеренно сфабрикованной дезинформационной кампании. Их цель - лишить легитимности армянское присутствие и возвращение в Арцах, а также подорвать авторитет древнейших христианских церквей мира"? - написал Арарат Погосян.