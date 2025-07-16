Среда, 16 Июля 2025 18:00

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 17 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Эребуни Еревана:

11:00-17:00 музей “Эребуни”, частные дома 1-45 на 35-ой улице в Нор Ареше; частные дома на улице Хачика Даштенца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Аревадашт, Талворик, Артимет, Ванад и Кохбаван;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Ара, Апна, Варденут, Шенаван, Артаван, Арагац, Цахкашен;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Сарибека Варданяна, Маршал Баграмяна, Андраника, Озанян, Нельсон Степаняна, Г. Чауша и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; частично села Даракерт, Геганист и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-13։00 частично улица Касяна, 26 Комисарнери, Ханджяна, Хачатряна, Теглерян, Серижик Акобян, Хоренаци, Гая, Теряна, Пароняна, Даниеля Варужана, Гагика Барсегяна, Алик Губашкин, Лола Варданова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Веди; частично села Сисаван, Ноякерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00 -14։30 частично села Шаумян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-12։00 частично улицы Маркса, Исакоа, Ачаряна, Еркатугаиннери, Араза, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомонян, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

10:00-16:00 частично села Нор Харберд, Айнтап, Овташат, Мармарашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30 -12։30 частично село Ринд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Котайкской области:

11։00-15։00 общины Аргел, Карашамб, Тегеник; садоводческие компании “Аргел”, “Сапфир”, “Цахканоц”, “Бжишкнер”, ‘Наири”, “Труд”, станции компаний ‘Вива Армения”, “Тим Телеком”, ‘Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 ресторанный комплекс “Орран”, цех по обработке камян “Барегамян Бабкен”, ООО “Арарат-90”, “Гегам Зограбян”, “Лайн Транс”, ООО “Программа управления твердыми бытовыми отходами Котайкской и Гегаркуникской областей”, станции компаний “Вива Армения”, “Юком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Лернанист; села Джрабер, Капутан, Атис, Зовашен, рудники Джрабера, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами), дом интернат “Затик”, прилегающие абоненты-жильцы и абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

09։30-10։30 улицы 1, 2, 3, 4, 5 села Арпунк;

10։00-16։30 частично село Джил и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:30-16:30 жилые дома 13-27 на улице Саят-Нова, жилые дома 1-13 на улице Абовяна, жилые дома 180, 187 на улице Наирян, жилые дома 2-6 на улице Горцаранаин, жилые дома 2-24 на улице С. Севанеци, жилые дома 2-23 на улице Хагагутяна, жилые дома 2-12 на улице Грибоедова, частные дома на улицах Комитаса и Бабаджаняна, хлебный завод в Микрорайоне, учебно-производственная база “Медуни”, супермаркет “ЗИМ” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

11:00-14:00 частично населенный пункт Мартуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-16:30 населенный пункт Вардадзор полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Тавушской области:

12։00-16։00 частично Тбилисское шоссе и частично Парз Лич в городе Дилижан; село Техут;

в Лорийской области:

13:00-15:00 частично улицы Еритасардакан, Баграмян, Теряна, Камо, Нжде, Раффу, военный поселок в городе Степанаван;

10։00-12։30 село Гетаван;

10:00-13:00 частично село Леджан;

10:30-15:00 села Пушкино, Амракиц;

11:00-15:00 село Пушкино;

13։00-16։30 село Новосельцево;

14:00-17:00 село Когес;

в Сюникской области:

09:30-12:00 частично село Дзагедзор;

10:00-12:00 село Неркин Хндзореск;

10:00 -13:00 село Тандзатап;

11:00-13:00 “Хндзореск-5” в городе Горис;

13:00-14:00 детский сад “Хндзореск” в городе Горис;

14:00-17:00 частично село Татев.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.