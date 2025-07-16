Среда, 16 Июля 2025 17:44

АрмИнфо. Премьер-министр РА Никол Пашинян подписал решение, согласно которому министру иностранных дел предоставлен отпуск.

Как передает пресс-служба правительства, глава МИД будет находиться в отпуске с 16 по 25 июля. До 23 июля исполнять обязанности министра будет заместитель министра Мнацакан Сафарян, а с 24 по 25 июля - заместитель министра Роберт Абисогомонян.