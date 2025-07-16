Среда, 16 Июля 2025 17:42

АрмИнфо. Президент Армении Ваагн Хачатурян поблагодарил Ливан за позицию, выраженную в отношении антиармянских формулировок, содержащихся в заявлении, принятом на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

Как сообщили в пресс-службе президента Республики, благодарность была передана завершающему свою дипломатическую миссию послу Ливана в Армении Майе Дагер. Президент отметил её вклад в развитие армяно-ливанских отношений и пожелал успехов и новых достижений в будущей деятельности.

В ходе встречи стороны также обсудили необходимость активизации армяно- ливанских связей, особенно в свете недавних процессов реконструкции и восстановления в Ливане, а также с учетом существующих исторических связей и прочных основ взаимного доверия между двумя народами. В связи с этим президент напомнил, что отношения армянского народа к Ливану были исторически сформированы на основе теплых дружеских связей и общих ценностей.

"Я уверен, что вы хорошо знаете наше отношение к государству и народу Ливана. Поверьте, каждое событие, происходящее в Ливане, особенно отрицательное, воспринимается нами с таким же сочувствием, как если бы оно происходило в нашей стране", - резюмировал президент.

Напомним, что ОИС выступило с заявлением, в котором продвигаются проазербайджанские нарративы и выражается поддержка территориальным претензиям Азербайджана к Армении. В частности, в принятой по итогам ОИС "Стамбульской декларации" было закреплено "право на возвращение насильственно перемещенных азербайджанцев" в Армению (представленную в документе как "Западный Азербайджан"), а также прозвучал призыв к Армении устранить препятствия, которые позволили бы ей подписать мирный договор. В их числе и отказ от защиты прав арцахцев.