Среда, 16 Июля 2025 17:16

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян принял посла Великобритании в стране Джона Галлахера по случаю завершения его дипломатической миссии.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, Григорян поблагодарил посла за усилия, направленные на развитие отношений между двумя дружественными странами, и вклад в углубление сотрудничества в различных областях в период его пребывания в должности, пожелав ему новых успехов.

В свою очередь Галлахер поблагодарил секретаря Совбеза за поддержку, оказанную в ходе его миссии, выразив уверенность в дальнейшем развитии армяно-британских отношений.

В ходе встречи собеседники обсудили также другие вопросы, представлявшие интерес.