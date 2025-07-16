Среда, 16 Июля 2025 17:14

АрмИнфо. В период до известных сентябрьских событий 2022 года, Армения поделились опасениями со своими коллегами из ОДКБ о возможном нападении Азербайджана, в ответ на что получила заверения, что граница Армении - красная линия для ОДКБ. С подобной предысторией в ходе пресс- конференции 16 июля выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о признании им территориальной целостности Азербайджана с включением территории Нагорного Карабаха.

<Когда уже во время сентябрьских событий мы официально и не официально обратились в ОДКБ, то на свое удивление получили следующий ответ, что неясно является ли этот участок территорией Армении или нет. Тогда у нас возник объективный вопрос - та красная линия, относительно которой нам давали заверения, где она проходит?>, - рассказал премьер, подчеркнув, что проблемы с Организацией начались именно с этой красной линии.

Первой реакцией на подобную позицию, по словам Пашиняна, стало сомнение относительно того, признают ли наши партнеры по ОДКБ нашу территориальную целостность и признаем ли ее мы?

<И здесь пришло осознание, что мы не можем признать территориальную целостность нашей страны, без признания территориальной целостности нашей соседней страны. И, следовательно, 6 октября 2022 года, я, как премьер, признал территориальную целостность Армении>, - отметил глава правительства. Меж тем, он подчеркнул, что то свое заявление (о признании Арцаха в составе Азербайджана) сделал, согласовавши это с представителями Нагорного Карабаха, что, по его словам, и в политическом, и в правовом, и в моральном смысле было верной позицией.

Пашинян также обратил в этом ключе внимание на то, что, когда он пришел к власти, Армения была уже настолько втянутой в эти все процессы, что, по сути, для разрешения ситуации других вариантов и возможностей не было. <Особенно в тех условиях, когда кандидат на пост премьер-министра Серж Саргсян в апреле 2018 года сделал свое известное заявление о том, что переговорный процесс стоит, не внушает оптимизма, и мы не должны больше надеяться, что Азербайджан откажется от решения вопроса военным путем>, - заметил премьер.

При этом, отвечая на другой вопрос о членстве Армении в ОДКБ, Пашинян отметил, что более вероятно, что наша страна выйдет из Организации, чем то, что <разморозит> в ней свое членство.

Напомним, что в ночь с 12 на 13 сентября 2022 года Азербайджан начал широкомасштабную атаку на суверенные территории Республики Армения - в направлении восточной и юго-восточной границы. Целью атак стали армянские позиции и мирная инфраструктура в общинах Сотк, Варденис, Джермук, Горис, Капан, Артаниш, Ишханасар. Вражеская сторона применяла артиллерию, БПЛА, минометы и стрелковое оружие, в том числе нацелившись на гражданскую инфраструктуру. В результате было убито свыше 200 армянских военных, десятки пропали без вести и попали в плен.