Среда, 16 Июля 2025 16:56

АрмИнфо. Вице-премьер Армении Мгер Григорян в рамках визита в Люксембург встретился с вице-премьером, министром иностранных дел Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттелем.

Как сообщает госагентство "Арменпресс", в начале встречи Григорян высоко оценил отношения, сложившиеся между Арменией и Люксембургом на основе взаимного доверия и дружбы, и подчеркнул необходимость и важность развития торгово-экономического сотрудничества, выводя его на уровень политического взаимодействия.

В повестку дня собеседников вошли также перспективы партнерства Армения-ЕС, а также реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Собеседники подчеркнули важность установления долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе. В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о текущих геополитических процессах.