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 Среда, 16 Июля 2025 16:25
Алине Григорян

Омбудсмен Армении требует от компетентных органов разъяснений в связи с ростом числа самоубийств в тюрьмах

Омбудсмен Армении требует от компетентных органов разъяснений в связи с ростом числа самоубийств в тюрьмах

АрмИнфо.  Омбудсмен Армении Анаит Манасян потребовала от компетентных органов разъяснений в связи с увеличением числа смертей, самоубийств и случаев членовредительства в уголовно-исправительных учреждениях (УИУ) страны.

Как отметили в пресс-службе офиса Омбудсмена, защитник прав человека связала их рост с существующими системными проблемами в организации адекватной медицинской помощи "для лиц с психическими расстройствами". В частности, она отметила недостатки в процессе инициирования процедуры стационарного и недобровольного лечения для таких пациентов. В этом ключе она обратила внимание на необходимость надлежащего надзора за заключенными с психическими проблемами в местах лишения свободы, а также обеспечения им достаточной психиатрической помощи и обслуживания.

"Вновь подчеркну, что государство несет ответственность за обеспечение прав лиц, лишенных свободы или находящихся под юрисдикцией государства, включая охрану их здоровья и право на жизнь", - добавила Манасян.

Омбудсмен также заверила, что данные проблемы регулярно рассматриваются как в ежегодных отчетах, так и в рамках обсуждений и публичных заявлений с компетентными органами.

Отметим, что согласно СМИ, 14 июля еще один осужденный покончил жизнь самоубийством, повесившись в карцере уголовно-исполнительного учреждения "Армавир". Он был обнаружен подвешенным на простыне к решетке окна камеры.  В связи с данным инцидентом в следственном отделе Вагаршапата Следственного управления СК Армавирской области возбуждено уголовное дело.

Напомним, что еще 18 марта оппозиционный депутат от парламентской фракции "Армения" Гарник Даниелян выразил свою обеспокоенность по поводу увеличения смертельных случаев и актов членовредительства в УИУ Армении. Депутат указал на связь между ростом числа таких происшествий и необоснованным затягиванием судебных процессов. Кроме того, он обратил внимание на отсутствие элементарных условий и на проблемы с обеспечением заключенных необходимыми лекарствами и медобслуживанием, а также предоставлением услуг психологов и врачей.

Добавим, что согласно данным службы общественной организации "Клуб общественной журналистики", в 10 уголовно-исполнительных учреждениях (УИУ) Армении зафиксировано увеличение случаев членовредительства среди заключенных.  Так, по официальным данным в 2024 году 205 заключенных нанесли себе телесные повреждения, что значительно превышает показатель 2023г (155 случаев).  

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