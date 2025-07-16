Среда, 16 Июля 2025 15:09

АрмИнфо. В Аштараке 16 июля стартовала "Летняя научная школа" для старшеклассников, в том числе и для детей, насильственно перемещенных из Арцаха. Эта инициатива направлена на поддержку молодежи и развитие их интереса к науке.

В рамках программы участники посетят ряд организаций Национальной академии наук Армении (НАН), где смогут ознакомиться с актуальными научными достижениями, современными направлениями исследований и проведут практические эксперименты. В частности, школьники примут участие в археологических раскопках вместе с учеными, а также посетят Бюраканскую обсерваторию, Ботанический сад, Геологический музей и Научно-исследовательский центр "АрмБиотехнология".

В ходе открытия школы в Институте физических исследований НАН заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Армении Екатерина Андреева отметила, что впереди участников ждет месяц насыщенных научных экспериментов и практических занятий. Она подчеркнула, что эти мероприятия могут оказать значительное влияние на дальнейшее развитие ребят и даже помочь кому-то определиться с будущей профессией.

"Школа имеет естественнонаучный уклон, поскольку такие специальности сегодня крайне необходимы. Вы станете будущим нашей страны ", - подчеркнула Андреева, обращаясь к участникам.

В беседе с журналистами она рассказала, что данная школа проходит уже второй год, учитывая большой интерес к нему прошлом году. По ее словам, отбор участников был достаточно широким: принимали всех, кто проявлял интерес к науке.

"Преимущество школы в том, что она проходит на русском языке, благодаря чему дети не только получат новые знания, но и смогут улучшить свои навыки владения русским языком. Я уверена, что для детей это будет увлекательное лето", - отметила заместитель директора Русского дома.

Вместе с тем она рассказала, что изначально планировалось организовать школу именно для детей из Арцаха с целью укрепления их знаний русского языка и вовлечения в академические круги Армении. " Хотя официально мы объявили о начале школы для детей из Арцаха, в итоге приняли всех желающих, кто заинтересован в науке", - рассказала Андреева.

Директор Института физических исследований НАН РА Павел Мужикян между тем отметил, что в рамках летней школы ожидаются как лекции, так и демонстрации физических явлений. Касаясь особенностей института, он рассказал о широкой коллаборации с зарубежными научными центрами, насчитывающей примерно 40 научных центров и соответствующий научный коллектив.

"В институте функционирует 8 научных лабораторий и 1 научная группа. В лабораториях проводятся как эксперименты, так и исследования в области квантовой информации, записи, передачи и чтения криптографической информации. Создаются также микроструктурированные материалы и выращиваются кристаллы, которые применяются в качестве сенсоров и для лазерных источников", - отметил Мужикян.

В свою очередь, одна из участниц летней школы, Ангелина Галстян, рассказала, что узнала о программе в Национальной академии наук во время мероприятия, посвященного космосу, после чего получила письмо с приглашением принять участие в летней школе.

"Мероприятие в академии оказалось интересным, и я решила, что летняя школа будет не менее увлекательной. Я пришла сюда за новыми знаниями", - отметила Галстян.

Отметим, что организаторами летней школы являются Российский центр науки и культуры в Ереване и Национальная академия наук РА.