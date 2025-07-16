Среда, 16 Июля 2025 14:49

АрмИнфо. В переговорных процессах по урегулирования нагорно-карабахского конфликта нет ни одной существенной детали, о которой не знала бы общественность Армении. Об этом 16 июля на пресс-конференции заявил премьер- министр РА Никол Пашинян.

Ранее экс-президенты РА отклонили приглашение Пашиняна к публичным дебатам по вышеуказанной проблеме, призвав главу государства опубликовать последние инициативы МГ ОБСЕ.

В этой связи, как подчеркнул премьер- министр, несколько месяцев назад он дал команду провести мониторинг всех имеющихся документов, инвентаризировать их. Сейчас проводится всеобъемлющее исследование на предмет изучения имеющих значение для безопасности государства документов. " Это нормальная практика, ряд этих документов связаны со сроками их публикации. Очень важно оценить, публикация на данный момент того или иного документа в какой степени может нанести ущерб интересам государства", - подчеркнул премьер-министр.