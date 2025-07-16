Среда, 16 Июля 2025 14:41

АрмИнфо. Мы согласовали текст мирного договора об установлении мира и межгосударственных отношений с Азербайджаном и завершили обсуждения текста. Об этом в ходе пресс­конференции 16 июля заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

На данном же этапе идут консультации с азербайджанской стороной о том, как дальше двигаться вперед, какой может быть дорожная карта.

Премьер подтвердил, что идея предварительного подписания мирного договора есть на столе и в повестке, и является одним из рассматриваемых вариантов в этом <меню>.

<Она не единственная, и в определённых условиях может быть приемлемой и реальной, а в определенных - не настолько реальной. Но хочу заверить вас, что на пути к подписанию мирного договора мы не упустим ни одной возможности и не упускаем>, - сказал он, вторично напомнив, что все эти процессы должны происходить с учетом интересов Республики Армения, ее суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции.