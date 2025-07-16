Среда, 16 Июля 2025 13:56

АрмИнфо. В Софии состоялись политические консультации между Министерствами иностранных дел Армении и Болгарии. Оно прошли под сопредседательством замглавы МИД Армении Ваана Костаняна и заместителя министра иностранных дел Болгарии Елены Шекерлетовой.

Как сообщает перс-служба МИД Армении, в ходе консультаций стороны высоко оценили уровень двустороннего политического диалога, отметив необходимость принятия мер по дальнейшему расширению связей в торгово-экономической, оборонной, транспортной, энергетической, туристической, культурной и образовательной сферах.

На встрече обсуждалась работа по углублению партнерства Армения-ЕС. Была отмечена возможная поддержка со стороны Болгарии.

Костанян поблагодарил Болгарию за поддержку начала диалога по либерализации визового режима между Арменией и ЕС, подчеркнув при этом необходимость надлежащей реализации соглашения об упрощении визового режима.

Он представил болгарской стороне текущую ситуацию в процессах нормализации отношений Армения-Азербайджан и Армения-Турция, а также проект правительства Армении "Перекресток мира", направленный на разблокирование региональной инфраструктуры.