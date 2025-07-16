Среда, 16 Июля 2025 13:51

АрмИнфо. В первом полугодии 2025 года увеличился спрос на доставку грузов в Армению из других стран автомобильным транспортом. При этом интерес к экспортным перевозкам остается на невысоком уровне, свидетельствуют данные международной «Биржи грузоперевозок ATI.SU».

В Армении во втором квартале 2025 года в международных грузоперевозках автомобильным транспортом сохранились тенденции, которые обозначились в начале года. По итогам квартала количество размещенных на «Бирже грузоперевозок ATI.SU» заявок на доставку грузов в Армению из других стран увеличилось в годовом выражении на 19%, а по сравнению с предыдущим кварталом осталось на прежнем уровне. В результате в первом полугодии спрос на импортные грузоперевозки вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидирует по количеству заявок Россия (+10% во втором квартале и +14% по итогам полугодия относительно прошлогодних показателей). Но по сравнению с первым кварталом 2025 года количество заявок на перевозки из РФ снизилось на 3%. Также растет спрос на доставку грузов из Беларуси, Казахстана и Узбекистана.

Ставки на импортные грузоперевозки остались на прошлогоднем уровне.

По итогам полугодия спрос на экспортные перевозки упал на 14%. Во втором квартале ситуация начала выравниваться: по сравнению с первым кварталом 2025 года количество заявок выросло на 35%, также выросли средние цены на перевозку (+10%). Таким образом, количество заявок на перевозки из Армении в другие страны во втором квартале вышло на прошлогодние показатели.

При этом сохраняются негативные тенденции на российском направлении: падение спроса на 19% за полугодие и на 6% по итогам второго квартала в годовом выражении.

Тенденции, отмеченные «Биржей грузоперевозок ATI.SU», коррелируют с официальной статистикой. По последним данным Национального статистического комитета, за 5 месяцев 2025 года объем автомобильных грузоперевозок в целом сократился на 1,3% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года и составил 4,6 млн тонн. При этом экспорт, на который приходится небольшая часть грузов (всего 6%), просел на 11,2%. Импорт (35% от всех перевезенных грузов) вырос на 3,5%.

«Развитие международных перевозок сдерживают глобальные экономические и политические факторы. В северном направлении — ограниченная пропускная способность российско-грузинской границы и укрепление рубля, которое делает импорт из этой страны временно менее перспективным. В южном направлении — военный конфликт, в который вовлечен соседний Иран», – комментирует Сергей Мкртчян, директор представительства международной «Биржи грузоперевозок ATI.SU» в Армении.