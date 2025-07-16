Среда, 16 Июля 2025 11:52

АрмИнфо. Акоп Симидян указом президента Армении Ваагна Хачатуряна освобожден с должности министра окружающей среды страны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Армении.

Другим указом на этот пост назначен Амбарцум Матевосян. Ранее он занимал пост главного советника премьер-министра Армении.