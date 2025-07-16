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АрмИнфо. Акоп Симидян указом президента Армении Ваагна Хачатуряна освобожден с должности министра окружающей среды страны. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Армении.
Другим указом на этот пост назначен Амбарцум Матевосян. Ранее он занимал пост главного советника премьер-министра Армении.
|Пашинян: вступление Армении в ШОС укладывается в логику сбалансированной и взвешенной политики
|Все предложения обсуждаются исключительно в контексте суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении - Пашинян
|В Аштараке стартовала Летняя научная школа для старшеклассников
|Практически в ходе всех переговоров, которые ведут власти Армении, поднимается вопрос об армянских военнопленных
|В переговорах по урегулированию нагорно- карабахского конфликта нет ни одной существенной детали, о которой не знала бы общественность Армении - Пашинян
|Предварительное подписание мирного договора с Азербайджаном в повестке - Пашинян
|Премьер-министр РА не считает, что по его личной инициативе развернута кампания против ААЦ
|Начальник Генштаба Армении отправился на конференцию командования сухопутных войск Европы
|Никол Пашинян: Один из этих факторов безопасности - Армения как перекресток международных грузоперевозок
|В Софии состоялись армяно-болгарские межмидовские политконсультации
|Есть недоверие: Пашинян о том, почему бездействует рабочая группа РА-РФ-АР
|Оппозиционер: Инициатива армянских властей отобрать здание постпредства НКР в Ереване - сигнал азербайджанцам о намерении навсегда закрыть страницу Арцаха
|Глава САР: Пашинян своими действиями против Армянской Церкви пытается обесценить ее
|У Армении новый министр окружающей среды
|В результате сильного ветра зафиксировано 10 чрезвычайных ситуаций - МВД
|Диалог через историю армянского кино: На «Золотом абрикосе» состоялась премьера фильма Тамары Степанян «Мои армянские призраки»
|В Армении станет чуть прохладнее - прогноз синоптиков
|Глав САР обратился к Пашиняну
|Самвелу Карапетяну предъявлено новое обвинение в отмывании денег - защита
|Фонд "Гегард": Результаты генетических и археологических исследований подтвердили наличие армянского присутствия в Волжской Булгарии
|Парламентская дипломатия играет большую роль в динамичном развитии армяно-французских отношений - итоги визита Симоняна во Францию
|Плановые отключения электроэнергии 16 июля
|Пашинян командировал главу МВД Армении в Грузию
|Пашинян назначил нового военного атташе во Францию
|Советник Аятоллы Хаменеи: Азербайджан совершает действия, которые не соответствуют интересам исламского мира
|После 14-летнего перерыва, в Ереване прошло открытие XII Всеармянского молодежного и студенческого слета АРФД
|Бывшему мэру Эчмиадзина Диане Гаспарян предъявлены обвинения - СМИ
|За полгода в Армении было зарегистрировано 526 наездов, в результате которых погибли 33 человека
|В Японии надеются на скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном
|Дипломат: Предоставление экстерриториального коридора через Сюник - катастрофой для долгосрочного суверенитета и нацбезопасности Армении
|За полгода в Армении было зарегистрировано 526 ДТП, в которых погибли 33 человека
|В Армению прибыл Общественный защитник Словакии Роберт Доброводский
|Великобритания сменит посла в Армении
|Free Armenian Prisoners: Рубен Варданяна и другие армянские пленные лишены всякой возможности доказать свою невиновность в бакинском постановочном суде
|Болгарские депутаты ознакомились с условиями работы посольства Болгарии в Ереване
|Армения в качестве наблюдателя примет участие в учениях НАТО
|Адвокат бизнесмена Карапетяна направил письмо Генпрокурору Армении
|Адвокат арестованной матери трёх несовершеннолетних детей в трех инстанциях обжалует данный судебный вердикт
|Правовед о передаче Сюникской дороги под контроль частной организации - Вопрос в том, является ли эта дорога коридором или нет
|Для противодействия национальному негативизму необходимы новые общественные проекты - политолог
|Посол Армении обсудила с министром национальной обороны Уругвая вопросы развития двусторонних отношений
|Политолог: Когда контроль над Мегри перейдёт к частной компании, Турция может стать её владельцем
|Представитель АРФД обсудил с послом России в Ливане ситуацию на Южном Кавказе
|Вице-пермьер: Армении подтверждает приверженность углублению двустороннего сотрудничества во всех стратегически важных областях с Францией
|В администрации Эрдогана отреагировали на заявление США о коридоре через Армению
|Затулин: Посол США в Турции сказал то, о чем договариваются Ереван и Баку
|Посол: Франция на дипломатическом уровне поддерживает мужественные усилия правительства Армении по достижению мира с Азербайджаном
|Эммануэль Макрон: Скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном может открыть новую главу в истории региона
|Армения не обсуждала и не обсуждает передачу управления своей суверенной территорией третьей стороне - Багдасарян
|Трамп: Процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном движется "к успешному завершению"
|Марко Мюллер: Я ценю <Золотой абрикос> за предоставленные возможности региональным режиссерам
|США вознамерились взять контроль над Сюником на 100 лет
|A $100 Million Strategy to Reclaim the Soul of the Armenian Diaspora Church
|Плановые отключения электроэнергии 15 июля
|Никол Пашинян проведет переговоры с Эммануэлем Макроном
|Адвокат членов АРФД: На фоне происходящих задержаний общество не должно поддаваться страху и бездействовать
|Никол Пашинян доволен результатами сегодняшних встреч в Брюсселе
|Делегация Армении приняла участие в 109-й сессии Исполнительного совета ОЗХО
|Папикян поздравил Францию с Днем взятия Бастилии
|Марта Кос планирует в ближайшее время посетить Армению для более детального обсуждения совместных программ
|Читать больше
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