Среда, 16 Июля 2025 11:33

АрмИнфо. В результате сильного ветра, обрушившегося накануне на различные регионы Армении, зафиксировано 10 чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщила пресс-служба МВД РА.

Согласно источнику, 15 июля с 18:08 поступали сообщения о поваленных деревьях, поврежденных крышах и рисках обрушения металлических конструкций в городах Ереван, Гюмри, Иджеван, Ванадзор, Спитак, Ташир и Туманяна.

Выехавшие на места ЧМ боевые расчеты пожарно-спасательных подразделений провели работы по демонтажу и вывозу упавших деревьев, укреплению ослабленных кровельных листов и предотвращению риска обрушения металлических конструкций.

В результате сильного ветра зарегистрировано 10 чрезвычайных ситуаций: 1 - в Ереване, 1 - в Ширакской области, 4 - в Тавушской области и 4 - в Лорийской области. Спасатели отреагировали на все вызовы и оказали необходимую помощь.