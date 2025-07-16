Среда, 16 Июля 2025 11:27

АрмИнфо. Программа «Ретроспективы» 22-го международного кинофестиваля «Золотой абрикос» открылась 14 июля в Доме кино показом документального фильма Тамары Степанян «Мои армянские призраки» (2025г., Франция/Армения).

Режиссер посвятила эту работу своему отцу – выдающемуся армянскому актеру Вигену Степаняну, которого не стало в 2021 году. Весь фильм дочь ведет с отцом диалог, который резко оборвался при жизни, что является одновременно очень личной и трогательной историей, но и в то же время общим достоянием, поскольку эта работа склеена из коллажей армянских фильмов, снятых за вековую историю Арменкино. В некотором смысле это диалог, который уводит глубоко в историю армянского кино, трагическую историю армянского народа, которая тесно переплетается с историей семьи Степанян. Все будто является единым повествованием, где переплетающиеся факты не противоречат друг другу, а являются звеньями чего-то единого и большого.

В фильме помимо эпизодов из армянских фильмов использованы кадры из семейного архива, где главным героем, как и в жизни режиссера, является ее отец – актер Виген Степанян.

Сама Тамара перед премьерным показом в Ереване в Доме кино отметила, что очень волнуется, не только потому что картина будет показана впервые на родине, но и из-за того, что в зале сидят потомки выдающихся деятелей армянского кинематографа. Говоря об истории создания «Мои армянские призраки», она рассказала, что после смерти отца, когда она пересматривала его фотографии и фильмы, у нее было твердое ощущение того, что отец взял ее за руку и повел в анналы армянского кино.

Отметим, что фильм «Мои армянские призраки» был включен в программу Forum 75-го Берлинского кинофестиваля. А после Еревана будет представлен и в Мексике в ходе Guanajuato International Film Festival.

Напомним, что первый игровой фильм Тамары Степанян «В стране Арто» (2025г.), также снятый в ко-производстве с Францией, откроет 78-й кинофестиваль в Локарно. По этому случаю художественный руководитель и директор «Золотого абрикоса» Карен Аветисян отметил, что, таким образом, уже известно название одного фильма, который войдет в программу «Золотого абрикоса» в 2026 году.

В этом же году в рамках программы «Ретроспективы» Золотого абрикоса ереванский зритель сможет посмотреть фильмы иранского режиссера Амира Надери, мавританского режиссера Абдеррахмана Сисако, которые являются в этом году почетными гостями кинофестиваля, а также покажут фильм Дэвида Линча «Маллхоланд Драйв» (2001г.) и шедевры армянского кинематографа.

«Золотой абрикос» в этом году проходит в Ереване с 13 по 20 июля. Основными площадками для показа фильмов – кинотеатр «Москва» и Дом кино. Рандеву с выдающимися кинодеятелями по традиции организованы в офисе Всеармянского благотворительного союза (AGBU).

C полной программой кинофестиваля можно познакомиться по следующей ссылке: https://drive.google.com/file/d/1zUaeyu06e6bYSCMuq_e1W7uw5cLElISt/view или на странице <Золотого абрикоса> в Фейсбук.