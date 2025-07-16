Среда, 16 Июля 2025 11:15

АрмИнфо. С 16 по 17 июля температура воздуха в Армении постепенно понизится на 3-5 градусов. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Источник отмечает, что 16 и 17 июля в отдельных регионах страны ожидаются сильные дожди, возможно, с градом. В период с 18 по 20 июля в областях страны будут наблюдаться кратковременные дожди с грозами. Ветер западный, с порывами до 5- 8 м/с, причем, с 16 по 20 июля порывы ветров усилятся до 15-18 м/с.

В Ереване также с 18 по 20 июля возможны кратковременные дожди с грозами. Во время гроз 16-20 июля порывы ветров достигнут 15-18 м /с.

Температура воздуха в столице 16 июля днем составит 33-37 градусов, вечером - 26- 28 градусов, в ночь с 16 на 17 июля - 21-23 градуса выше нуля.