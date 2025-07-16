Среда, 16 Июля 2025 11:00

АрмИнфо. Глава Союза армян России Ара Абрамян обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну с призывом не трогать армянский народ, а заботиться о том, чтобы он жил в безопасности.

"Люди боятся что-то говорить (против Пашиняна)... Его тактика - он обвиняет оппозицию, якобы это оппозиция обесценивает армянский народ. У нас самый лучший народ, самый лучший, господин Пашинян. Не надо народ трогать. О народе надо заботиться, народу надо делать так, чтобы народ хорошо жил, чтобы народ был в безопасности, чтобы их дети имели будущее. А вы что делаете?", - заявил Абрамян РИА Новости.

Касаясь переговоров Пашиняна с турецким и азербайджанским лидерами, глава САР констатировал, что премьер Армении не сообщает о содержании своих переговоров с президентами Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым, хотя должен сообщить избирателям, о чем договаривается.

"Вот встречался с Алиевым, до этого встречался с Эрдоганом. Нет никакого четкого понимания, почему он там встречался, что он договорился, что он там подписал. А у нас потом был сюрприз, как Карабах отдал.... Вот так не делается, так это вообще ненормально. Он должен сказать: "я встречался, переговоры вел по поводу вот этих и этих вопросов, там есть очень много информации, о которой я не могу об этом говорить". Чтобы мы понимали, какую информацию, о чем идет речь", - заявил Абрамян.

По его информации, лидеры государств обсуждают, в частности, коридор через Сюник Армении, который должен соединить Нахиджеван с остальным Азербайджаном.

"Да, все это мы понимаем, но скажи! Но, к сожалению, нет", - отметил Абрамян. Он посетовал также, что во время переговоров с лидерами Турции и Азербайджана Пашинян "ходит с опущенной головой".

Встреча Алиева и Пашиняна прошла 10 июля в столице Объединенных Арабских Эмиратов. По итогам переговоров пресс-служба армянского правительства сообщила, что лидеры двух республик обсудили различные аспекты повестки нормализации межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном и поручили продолжить работу по делимитации границы между двумя странами. Первый рабочий визит в Стамбул премьер-министр Армении Никол Пашинян совершил 20 июня. По сообщению пресс-службы армянского кабмина, стороны обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений, подчеркнули важность продолжения конструктивного диалога. Собеседники также коснулись регионального развития и возможных направлений двустороннего сотрудничества в этом контексте.