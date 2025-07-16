Среда, 16 Июля 2025 10:58

АрмИнфо. Главе группы компаний "Ташир" Самвелу Карапетяну недавно было предъявлено явно безосновательное новое обвинение в отмывании денег. Об этом говорится в заявлении защиты Карапетяна.

Защита бизнесмена напомнила, что за заявлением Самвела Карапетяна от 17 июня 2025 года в защиту Армянской Апостольской Церкви последовали прямые публичные угрозы и обещания возмездия со стороны главы исполнительной власти; возбуждение уголовного дела в течение нескольких часов; предъявление Самвелу Карапетяну в течение 24 часов явно незаконного обвинения в "призывах к захвату власти" и его арест.

Адвокаты Карапетяна вновь констатировали очевидность беспочвенности обвинения и незаконность задержания, а также политический характер уголовного судопроизводства в отношении Карапетяна.

"В результате, вместо прекращения уголовного производства и снятия ареста, известному бизнесмену и филантропу Самвелу Карапетяну недавно было предъявлено явно безосновательное новое обвинение в "отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний" без каких-либо данных. Очевидно, что в Армении в последнее время "отмывание денег" стало самым распространённым обвинением и регулярно используется исключительно в контексте политической мести", - подчеркнула защита бизнесмена.

Также отмечается, что в сложившейся ситуации беспрецедентным является тот факт, что никаких конкретных действий Самвела Карапетяна, которые могли бы быть как-то связаны с инкриминируемым деянием, не обнаружено.

"Более того, получается, что обвинение было предъявлено без какого-либо прямого или косвенного участия, сокрытия или присвоения средств. Примечательно, что в действиях, описанных в обвинении, не упоминалось никаких решений управленческого характера или какой-либо связи с имуществом", - подчеркнули адвокаты Карапетяна.

Напомним, что Самвел Карапетян был задержан ночью 18 июня в Ереване правоохранительными органами Армении после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. В ответ на это последовали открытые угрозы со стороны премьер- министра. В ночь на 19 июня ереванский суд общей юрисдикции арестовал президента ГК "Ташир" Самвела Карапетяна сроком на два месяца. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает.