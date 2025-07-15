Вторник, 15 Июля 2025 19:40

АрмИнфо. Армяно-французские братские отношения динамично развиваются, способствуя продвижению двусторонних интересов. Об этом говорится в сообщении Парламента Армении, ссылаясь на итоги визита председателя Национального Собрания Армении Алена Симоняна во Францию.

Согласно источнику, Симонян во Франции принял участие в работах 50-го пленарного заседания Саммита Франкофонии, провел встречи с председателем Сената Франции, Национального Собрания Франции.

Стороны обсуждали вопросы, связанные с подписанием мирного договора между Арменией и Азербайджаном, повестку взаимоотношений Армения- Франция, Армения-ЕС. В ходе встречи Симонян обратил внимание коллег на необходимость возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане лиц, пленных, а также придал важность теме без вести пропавших.

В сообщении говорится, что развитию отношений между Арменией и Францией способствует во многом парламентская дипломатия.

<Председатель Национального собрания Ален Симонян поддерживает прочные связи сотрудничества со своими французскими коллегами. Об этом свидетельствуют взаимные визиты и встречи, состоявшиеся на различных международных площадках>, - отмечено в источнике.