Вторник, 15 Июля 2025 18:07

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 16 июля текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

административный округ Кентрон Еревана:

11:00-17:00 жилые дома 1-15 на пр. Тиграна Меца; жилые дома 32, 47 на улице Анрапетутяна, частные дома 5-10 на переулке Ханджяна, частные дома 1-32 на улице Фирдуса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

административный округ Эребуни Еревана:

11:00-17:00 жилой дом 40 на 14-ой улице и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Нор Ареше;

в Армавирской области :

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин;

в Котайкской области :

10:00-13։00 община Канакераван и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), улицы 2, 3 в селе Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компания “Веолия Джур”, садоводческая компания ‘Зовуни”, частично село Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), община Нор Гехи и частично абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Тигарбо”, “ОЗЕМ”, “ЭА Энд”, “Роял лас груп”, “Хек Никл”, “Агро Берк”, “Клубничная поляна”, Бей Энд Джи Груп”, “Глобус”, “Помпакаян-3”, “Сарнаран-1”, “Анкаран”, собственники “А. Мартиросян”, “Г. Карапетян”, “Г. Хачатрян”, “Г. Авагян”, “Т. Дадаян”, “М. Касабян”, ‘М. Микаелян”, “Т. Брсоян”, “Г. Карабахцян”, “Г. Григорян”, ‘Н. Абраамян”;

11։00-16։00 город Егвард, частично абоненты (не являющиеся жильцами) села Зовуни; собственники “Лилит Айрапетян”, “В. Есаян”, садоводческая компания “Наири”, квартал “Майри”, ООО ‘Тамара ев Ани”, ПК “Бюрех”, собственники “А. Аспоян”, “Л. Мкртчян”, “С. Погосян”, “Т. Акобян”, “Н. Мурадян”, “Наиришин”, “Воске кат”, ОАО “Бериутюн”, ООО “Ерамар”, собственники “С. Геворгян”, ‘Гндасар”, ‘Армине Лаб”, “Агорсервис”; воинская часть, ООО “Гана Григ”, “Караланс”, “Элипс”, “Семюр Энд Ко”, “Аймега”, коньячный завод, ООО “Евротранс”, завод “Айг”, села Агавнадзор, Меградзор и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 села Мармарик, Котайк, Норгюх, Балаовит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

10:00-12:30 община Севан; села Чкаловка, Норашен полностью; ООО “АБЗ”, ‘ЕР-Ру”, “Рубуш”, “Ной Ленд”, “Цовацоц”, “Гегама”, “Ашхар”, “Кристал Лейк Холдинг”, воинская часть, ЧП “Газерян”, “Г. Саргсян”, “К. Маркосян”, “Таперакани Камурдж”, “Три Мирменд Брич”, “Азизяннери энтаник”, “А. Гукасян”, “К. Аветисян”, станции операторов “Вива-Армения”, “Юком”, “Тим Телеком”, ЗАО “Севани ЧШШ”, дом отдыха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-16։30 частично села Джил, Артаниш и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 села Шоржа, Джил, Вагашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорий ской области:

10:00-13:00 и 13։30-15։00 село Саратовка;

в Ширак ской области:

11։00-16։00 села Аревик, Айгабац и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Ахурянском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.