Вторник, 15 Июля 2025 17:51

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян командировал министра внутренних дел страны Арпине Саркисян в Тбилиси 21- 22 июля для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества. Решение армянского премьера опубликовано на сайте правительства.