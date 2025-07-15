Вторник, 15 Июля 2025 17:49

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил нового военного атташе во Францию.

Согласно сообщению на сайте правительства, решением Пашиняна на эту должность назначен Артур Азнавурян.