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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил нового военного атташе во Францию.
Согласно сообщению на сайте правительства, решением Пашиняна на эту должность назначен Артур Азнавурян.
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|Пашинян назначил нового военного атташе во Францию
|Советник Аятоллы Хаменеи: Азербайджан совершает действия, которые не соответствуют интересам исламского мира
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|Бывшему мэру Эчмиадзина Диане Гаспарян предъявлены обвинения - СМИ
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|Дипломат: Предоставление экстерриториального коридора через Сюник - катастрофой для долгосрочного суверенитета и нацбезопасности Армении
|За полгода в Армении было зарегистрировано 526 ДТП, в которых погибли 33 человека
|В Армению прибыл Общественный защитник Словакии Роберт Доброводский
|Великобритания сменит посла в Армении
|Free Armenian Prisoners: Рубен Варданяна и другие армянские пленные лишены всякой возможности доказать свою невиновность в бакинском постановочном суде
|Болгарские депутаты ознакомились с условиями работы посольства Болгарии в Ереване
|Армения в качестве наблюдателя примет участие в учениях НАТО
|Адвокат бизнесмена Карапетяна направил письмо Генпрокурору Армении
|Адвокат арестованной матери трёх несовершеннолетних детей в трех инстанциях обжалует данный судебный вердикт
|Правовед о передаче Сюникской дороги под контроль частной организации - Вопрос в том, является ли эта дорога коридором или нет
|Для противодействия национальному негативизму необходимы новые общественные проекты - политолог
|Посол Армении обсудила с министром национальной обороны Уругвая вопросы развития двусторонних отношений
|Политолог: Когда контроль над Мегри перейдёт к частной компании, Турция может стать её владельцем
|Представитель АРФД обсудил с послом России в Ливане ситуацию на Южном Кавказе
|Вице-пермьер: Армении подтверждает приверженность углублению двустороннего сотрудничества во всех стратегически важных областях с Францией
|В администрации Эрдогана отреагировали на заявление США о коридоре через Армению
|Затулин: Посол США в Турции сказал то, о чем договариваются Ереван и Баку
|Посол: Франция на дипломатическом уровне поддерживает мужественные усилия правительства Армении по достижению мира с Азербайджаном
|Эммануэль Макрон: Скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном может открыть новую главу в истории региона
|Армения не обсуждала и не обсуждает передачу управления своей суверенной территорией третьей стороне - Багдасарян
|Трамп: Процесс урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном движется "к успешному завершению"
|Марко Мюллер: Я ценю <Золотой абрикос> за предоставленные возможности региональным режиссерам
|США вознамерились взять контроль над Сюником на 100 лет
|A $100 Million Strategy to Reclaim the Soul of the Armenian Diaspora Church
|Плановые отключения электроэнергии 15 июля
|Никол Пашинян проведет переговоры с Эммануэлем Макроном
|Адвокат членов АРФД: На фоне происходящих задержаний общество не должно поддаваться страху и бездействовать
|Никол Пашинян доволен результатами сегодняшних встреч в Брюсселе
|Делегация Армении приняла участие в 109-й сессии Исполнительного совета ОЗХО
|Папикян поздравил Францию с Днем взятия Бастилии
|Марта Кос планирует в ближайшее время посетить Армению для более детального обсуждения совместных программ
|Тарон Чахоян поставил под сомнение возможность возвращения арцахцев на свои исконные земли
|Арцахцы прекращают уличную борьбу в связи с безрезультативностью переговоров с правительством Армении
|Кошта и фон дер Ляйен на встрече с Пашиняном приветствовали амбициозную программу реформ Армении
|Когда ученик становится мастером: Панахи вручил награду Надери во время открытия кинофестиваля <Золотой абрикос>
|Президент Армении посетил посольство Франции в Ереване по случаю Дня взятия Бастилии
|Зампред РПА назвал путь победы оппозиции над Пашиняном
|Татоян: Действующие армянские власти создали условия, грубо нарушающие права на достойную жизнь беженцев из Арцаха
|Беженцы из НКР проводят акцию протеста у правительства Армении - в кабмине заявили о готовности принять членов Совета прав по защите прав арцахцев
|Совет партии НДП осуждает план открытия коммуникаций через территорию Армении, нарушающий суверенитет РА
|Лидер партии "Просвещенная Армения" потребовал от руководителей ЕС поднять на переговорах с премьер-министром РА беспокоящие армянский народ ряд вопросов
|Глава МИД Армении поздравил французского коллегу с Днем взятия Бастилии
|В госбюджет Армении перечислено 100 млн драм, полученных преступным путем - СК
|Премьер-министр РА: Армения высоко ценит поддержку Франции по установлению прочного мира на Южном Кавказе
|Армянский пленный встретил свое 46-летие в Бакинской тюрьме
|В Глендейле прошёл митинг в защиту Армянской Церкви и против репрессий
|Найден пропавший в населённом пункте Гетазат четырёхлетний ребёнок - МВД РА
|Оптимистичные заявления Турции и Азербайджана по т.н "Зангезурскому коридору" уже многое говорят о готовящейся сделке
|Самвел Карапетян начал процесс формирования политической команды
|Никол Пашинян: наш посыл ко всем ученикам четкий: учитесь хорошо, чтобы жить хорошо
|Спикер НС РА: Власти Армении отмечают необходимость подписания уже согласованного соглашения между Арменией и Азербайджаном
|Премьер-министр РА отбыл с рабочим визитом в Брюссель
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