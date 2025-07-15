Вторник, 15 Июля 2025 16:15

АрмИнфо. Посол Армении в Японии Моника Симонян в ходе встречи с государственным министром иностранных дел Японии Хисаюки Фудзии выразила удовлетворение давними дружескими отношениями между Ереваном и Токио, отметив постоянную поддержку, оказываемую Японией армянской стороне в рамках ряда программ.

Как сообщает посольство Армении в Японии, в свою очередь Фудзии рассказал о потенциале развития сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Была отмечена важность взаимных визитов, в этом контексте рассматривались международные мероприятия, проводимые в обеих странах, такие как Всемирная выставка " ЭКСПО 2025 Осака, Кансай, Япония".

Стороны обменялись мнениями о ситуации с безопасностью в регионе и усилиях, направленных на установление мира на Южном Кавказе. Симонян представила проект правительства Армении "Перекрёсток мира".

Коснувшись переговоров между Арменией и Азербайджаном и согласованного проекта мирного договора, Фудзи выразил надежду на его скорейшее подписание и мирное и долгосрочное решение проблем в регионе.