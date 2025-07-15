Вторник, 15 Июля 2025 16:10

АрмИнфо. Дача согласия армянским премьером Николом Пашиняном на предоставление экстерриториального коридора через Сюник страны - катастрофой для долгосрочного суверенитета и национальной безопасности Армении, считает экс-глава МИД Армении Вардан Осканян.

Дипломат констатировал, что на прошлой неделе Никол Пашинян встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Абу-Даби. Он добавил, что хотя встреча была представлена в расплывчатой дипломатической риторике и сопровождалась пространными официальными заявлениями, её последствия начинают проясняться.

"Из всего произошедшего становится ясно, что Пашинян согласился на так называемый "коридор" - проект, проходящий через Сюникскую область, фактически передавая суверенный контроль над территорией Армении иностранной державе. Это не мелочь, а серьёзная стратегическая и политическая уступка, прямой удар по территориальной целостности Армении и ещё одна трещина в и без того хрупких основах нашего государства", - написал дипломат на своей странице в Фейсбук.

По его словам, теперь Пашинян отправился в Брюссель и Париж, предположительно, чтобы заручиться европейской поддержкой этой крайне спорной сделки. Однако, по его словам, никакая западная улыбка или постановочное фото не могут изменить сути этой инициативы.

"По своей природе она является катастрофой для долгосрочного суверенитета и национальной безопасности Армении. Движение Пашиняна не продиктовано смелым видением мира или принципиальной приверженностью региональному примирению. Это гораздо более цинично и гораздо более личностно. Его главная цель - заключить "мирное соглашение" с Азербайджаном до выборов 2026 года. Ради достижения этой узкополитической цели он готов пожертвовать не только территорией, но и достоинством, справедливостью и исторической памятью армянского народа. То, что он называет "миром", - это не дипломатическое достижение, а официальный документ о несостоятельности государства. Неспособность защитить Арцах. Неспособность защитить жизни армян. Неспособность защитить национальные интересы", - уверен Осканян.

Он считает, что даже если такое соглашение может обеспечить временный мир, что весьма сомнительно, оно не может компенсировать огромные территориальные, человеческие и моральные потери, которые уже понесены.

"Фактически, за семь лет пребывания Никола Пашиняна у власти мы стали свидетелями величайшей национальной катастрофы в современной истории Армении. Под его руководством Армения потеряла не только территорию, но и авторитет, стратегическую глубину и положение на международной арене. Что бы ни принесли ближайшие месяцы, одно ясно и неизбежно: нынешнее правительство не должно играть никакой роли в формировании будущего Армении. Они неоднократно доказали, что неспособны руководить армянским народом", - заключил Осканян.

Ранее пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахиджеванской автономией. Так она отреагировала на слова посла США в Турции, спецпредставителя президента США по Сирии Томаса Баррак о том, что США готовы управлять транспортным коридором через Сюник Армении в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.