Вторник, 15 Июля 2025 16:08

АрмИнфо. С 1 января по 1 июля 2025 года в Армении было зарегистрировано 526 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 33 человека, 536 получили травмы различной степени тяжести. 4 случая столкновений произошли на пешеходных переходах. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел РА.

Источник отмечает, что зачастую спешка может стоить жизни. Полиция МВД РА призывает граждан переходить дорогу в специально отведённых местах. Права и обязанности пешеходов, как полноправных участников дорожного движения, закреплены законодательно. Например, пешеход имеет право переходить дорогу в определённом месте, иметь приоритет при переходе дороги по пешеходному переходу и ряд других прав. При этом он обязан переходить дорогу только в разрешённых местах, не создавать помех движению транспортных средств, соблюдать установленные правила, подчиняться указаниям светофора и регулировщика. Однако нарушение на любом из этих этапов может иметь серьёзные, а порой и трагические последствия.

"Важно помнить, что даже при переходе дороги по пешеходным переходам необходимо воздерживаться от использования наушников, телефонов и других устройств, которые могут отвлекать внимание. С целью повышения уровня осведомлённости о важности проблемы Министерство внутренних дел проводит информационно-разъяснительную работу среди населения. В частности, Патрульная служба уделяет особое внимание всем участникам дорожного движения, включая пешеходов, с которыми патрули также регулярно проводят предупредительную и разъяснительную работу для обеспечения надлежащего соблюдения правил дорожного движения.

По словам заместителя начальника Патрульной службы Армана Чилингаряна, нарушители, которые нарушают правила дорожного движения, например, переходя дорогу в непредназначенном для этого месте, не подчиняются сигналам светофора или указаниям регулировщика, могут быть привлечены к административной ответственности. С 1 января по 1 июля текущего года было оштрафовано 3112 пешеходов за переход улицы в неположенном месте. В связи с этим задача полиции заключается не в администрировании, а в содействии повышению правосознания граждан посредством администрирования.

Уважаемые граждане, Полиция призывает вас строго соблюдать Правила дорожного движения и переходить дорогу только в разрешённых местах, используя исключительно пешеходные переходы. путепроводы и подземные переходы. Помните, ваша безопасность - превыше всего, спешка может стоить вам жизни. Не подвергайте опасности свою жизнь и здоровье, а также жизнь окружающих>, - говорится в сообщении", - говорится в сообщении МВД.