Вторник, 15 Июля 2025 16:01

АрмИнфо. В Армению прибыл Общественный защитник Словакии Роберт Доброводский.

15 июля члены словацкой делегации в сопровождении Защитника прав человека РА Анаит Манасян посетили мемориальный комплекс Цицернакаберд, где почтили память жертв Геноцида армян.

Руководители институтов омбудсменов двух стран возложили цветы к Вечному огню, увековечивающему память жертв Геноцида.

Анаит Манасян и Роберт Доброводский также посетили Музей Геноцида армян и ознакомились с экспозицией. Общественный защитник Словакии сделал запись в книге почётных посетителей.