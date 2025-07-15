Вторник, 15 Июля 2025 15:59

АрмИнфо. Великобритания сменит посла в Армении.

Так, согласно сообщению на сайте правительства Великобритании, Александра Коул назначена послом Великобритании в Армении.

"Она на этом посту сменит Джона Галлахера, который переходит на другую дипломатическую должность. Коул вступит в должность в сентябре

2025 года", - сообщается на сайте правительства Великобритании.

Напомним, что Галлахер был назначен послом в Армени в декабре 2020 года.