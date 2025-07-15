Вторник, 15 Июля 2025 14:12

АрмИнфо. В бакинском военном суде сегодня продолжится очередное, 26-е заседание судебного фарса в отношении Рубена Варданяна. Об этом сообщает инициатива Free Armenian Prisoners.

Сайт Free Armenian Prisoners периодически публикует результаты слушаний по делу Рубена Варданяна, принимая за основу информацию, переданную семье местным адвокатом Абрахамом Берманом.

На предыдущем заседании, состоявшемся 8 июля, Рубен Варданян и его адвокат вновь представили ходатайство об ознакомлении с выписками из прошлых судебных постановлений, что не было удовлетворено.

В других частях заседания предполагаемые пострадавшие давали свидетельства о получении ранений во время военных действий. Как на прошлых слушаниях, никто из лиц, дававших показания, лично не был знаком с Рубеном Варданяном. Все отмечали, что слышали о нём только из средств массовой информации или из социальных сетей. Не было представлено никакого доказательства, связующего Рубена Варданяна с описанными событиями.

Также тмечается, что на прошлой неделе адвокат, представитель интересов армянских пленных в ЕСПЧ Сирануш Саакян опубликовала объёмный документ, представив все правонарушения, которые были осуществлены в отношении Рубена Варданяна как во время предварительного следствия, так и в ходе "судебного процесса".

"В результате в судебном процессе создалась по фундаментально несправедливая ситуация, при котором сторона защиты лишена всякой возможности оспорить обвинения или доказать своею невиновность. В таких условиях само понятие справедливого судебного разбирательства сводится к формальности, полностью лишенной содержания", - подчеркнула Саакян.

Адвокат подчеркнула, что нарушения сделали для Рубена Варданяна невозможной реализацию эффективной защиты. <Эти нарушения вместе создали такую правовую среду, в которой он фактически лишён всякой смысловой возможности оспорить предъявленные ему обвинения или представить оправдывающие доказательства>, - говорится в опубликованном документе.

Free Armenian Prisoners добавляет, что хотя по части других пленных невозможно получить даже малейшие сведения, нет сомнений, что такая же ситуация существует и в их случае. Все эти нарушения в совокупности создают ситуацию, когда обвиняемый фактически лишен возможности оспаривать обвинения против него и представлять доказательства своей невиновности.

Рубен Варданян и другие 22 армянских пленных уже почти 656 дней незаконно арестованы в Баку. Международная общественность и правозащитные организации многократно требовали незамедлительным образом и безоговорочно освободить армянских христианских политических заключённых и военнопленных.