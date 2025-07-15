Вторник, 15 Июля 2025 14:03

АрмИнфо. Временный поверенный в делах посольства Болгарии в Армении Александр Патарински и начальник Консульской службы Петр Петров приняли группу депутатов 51-го Народного собрания Болгарии во главе с председателем парламентской группы "Есть такие люди" Тошко Йордановым.

Как сообщает пресс-служба посольства Болгарии в Армении, в состав группы также вошли заместитель министра культуры Ашот Казарян и председатель Комитета по европейским делам и контролю за европейскими фондами Димитр Гырдев.

В ходе встречи гости были ознакомлены с условиями и деятельностью посольства. Состоялось обсуждение культурных и образовательных программ, а также обмен мнениями о возможностях углубления двусторонних болгаро-армянских отношений.