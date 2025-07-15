Вторник, 15 Июля 2025 13:53

АрмИнфо. Адвокат главы группу компаний "Ташир" Самвела Карапетяна Арам Вардеванян направил письмо Генеральному прокурору Армении, в котором указал на отсутствие законных оснований для ареста и назвал заключение своего подзащитного под двухмесячную стражу актом политического преследования.

В частности, на своей странице в Фейсбук адвокат напомнил, что его подзащитный был арестован исключительно за интервью в защиту Армянской Апостольской Церкви. "Абсурдное уголовное производство в отношении бизнесмена Самвела Карапетяна было возбуждено из-за его защиты Первопрестольного Святого Эчмиадзина, выраженной в интервью от 17 июня, а также из-за критики антиконституционных посягательств, осуществляемых нынешними властями", - напомнил Вардеванян.

Он добавил, что данное интервью было квалифицировано как призыв к насильственному захвату власти, чему предшествовало обещание главы исполнительной власти отомстить. "Всем уже очевидно, что в этом интервью отсутствуют призыв к обществу, какие-либо признаки насилия и признаки захвата власти. Прокуратура Армении в сложившейся ситуации наделена не только полномочиями, но и обязанностью устранить такой явно необоснованный и незаконный арест ", - заметил адвокат.

В этом ключе он призвал органы, ведущие уголовное производство, внимательно рассмотреть интервью, которое было представлено 17 июня, в контексте заявлений Самвела Карапетяна, сделанных 4 и 14 июля 2025 года. Он выразил убеждение, что в условиях текущего расследования даже самая абстрактная следственная версия не выдерживает критики и закона.

Напомним, что премьер Армении запустил в мае кампанию против Армянской Апостольской Церкви, и всех несогласных по тем или иным тяжким статья заключает под стражу. Так, 18 июня был задержан и затем заключен под стражу сроком на 2 месяца меценат и президент ГК "Ташир" Самвел Карапетян после того, как выразил поддержку Армянской Апостольской Церкви. Ему инкриминируется публичные призывы к захвату власти в стране. Карапетян вины не признает. Кроме того, 25 июня были заключены под стражу 16 оппозиционных деятелей и сторонников движения "Священная борьба", во главе с лидером движения архиепископом Багратом Галстаняном. Им инкриминируется попытка "захвата власти". 28 июня Ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать предстоятеля Ширакской епархии Армянской Апостольской церкви, архиепископа Микаэла Аджапахяна сроком на два месяца. Архиепископ Микаэл Аджапахян обвиняется в призывах к насильственному свержению власти. Этому предшествовало проникновение правоохранителей на территорию Первопрестольного Святого Эчмиадзина. А 9 июля представители правоохранительных органов Армении провели обыски в домах ряда членов АРФ "Дашнакцутюн", в том числе и депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Гегама Манукяна. Как сообщили в пресс- службе Следственного комитета Армении, задержания были осуществлены по делу о подготовке "террористического акта".