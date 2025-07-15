Вторник, 15 Июля 2025 13:30

АрмИнфо. С 2014 года конкурс собирает лучшие тексты и видеоматериалы, в которых зарубежные авторы рассказывают о Казахстане – ярко, достоверно и объективно. Мы особенно ценим креативный подход, свежий взгляд и глубокое понимание нашей страны. В современном медиапространстве важную роль играют не только традиционные СМИ, но и социальные сети, и мы с радостью приглашаем блогеров, видеомейкеров и активных пользователей социальных платформ (не менее 10 тыс. подписчиков) поделиться своими уникальными взглядами на Казахстан. На конкурс принимаются информационные, аналитические, культурно-развлекательные, документальные и другие материалы о Казахстане, опубликованные в зарубежных СМИ или на социальных платформах сетях в период с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года. Победители будут поощрены поездкой в Казахстан с посещением городов Астана, Алматы и Туркестан, где их будет ждать насыщенная культурная программа. В этом году партнерами конкурса выступили АО «Национальная компания «Kazakh Tourism», Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА), «Astana Hub», «Отандастар қоры» и«Верный капитал». По итогам конкурса будут определены победители по следующим номинациям: • Цифровизация –Цифровые перемены: медиа-взгляд на Казахстан; • Экономика – Казахстан: лидер криптоиндустрии в Евразии; • Культура, история, традиции Казахского народа – Наследие Абая Кунанбайулы; • Спорт – Путешествие Казахстана в мир тенниса: Как нация спроектировала свой рост в глобальной игре; • Туризм – Астана: проектируя будущее-архитектурная душа молодой столицы. Победители конкурса будут определяться жюри, в состав которого входят руководители и ответственные сотрудники Министерства иностранных дел РК, «Kazakh Tourism», МФЦА, «Astana Hub», «Отандастар қоры», «Верный капитал», независимые эксперты. Работы необходимо выслать не позднее 15 августа 2025 года на электронную почту [email protected]. Результаты конкурса планируется объявить до 15 сентября 2025 года.