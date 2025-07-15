Вторник, 15 Июля 2025 13:05

АрмИнфо. Адвокат Заруи Постанджян, представляющая интересы заключенной под арест на три месяца матери троих детей Лианы Арутюнян в трех инстанциях обжалует данный судебный вердикт.

Как сообщила Постанджян на своей странице в Фейсбук, она подала иски в уголовный суд общей юрисдикции первой инстанции Еревана, Апелляционный уголовный суд и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) и все три жалобы находятся в процессе.

Она также сообщила, подготовила рекомендательные письма, которые должны быть подписаны депутатами, желающими ходатайствовать об изменении меры пресечения для Лианы.

Постанджян также отметила, что было подано отдельное ходатайство в уголовный суд первой инстанции Еревана о созыве срочного заседания, пояснив, что после принятия репрессивного решения ситуация изменилась, и суд, вынесший это решение, обязан пересмотреть его в свете его незаконности.

Адвокат между тем напомнила, что иски были поданы в ответ на действия судьи Аршака Матевосяна, который без достаточных оснований изменил меру пресечения для Лианы Арутюнян с запрета на отсутствие на заключение под стражу на три месяца.

Адвокат обратила внимание, что задержание Лианы Арутюнян и ее восьмимесячного ребенка нарушает несколько основных прав, защищенных как Конституцией Армении, так и международными нормами, включая принцип обеспечения наилучших интересов ребенка, право на заботу и защиту жизни и здоровья.

Постанджян уверена, что конкретная цель судьи заключается в том, чтобы наказать Лиану за допущенные ее высказывания и обоснования изменения меры пресечения тем, что Лиана не явилась на судебное заседание 16 июня 2025 года без уважительной причины, тем самым якобы уклоняясь от исполнения своих обязанностей беспочвенны.

"Это обоснование абсолютно не соответствует действительности, поскольку судья Аршак Матевосян был хорошо осведомлен о том, что

Лиана Арутюнян была лишена защитника и потребовала обеспечить ее им. Именно это стало причиной ее неявки на заседание. В то время как судья Матевосян ранее нарушил право Лианы Арутюнян на защитника, проведя несколько заседаний с ее участием без присутствия адвоката",

- обратила внимание Постанджян.

Правозащитник при этом заметила, что по причине такого решения, а именно после одного дня пребывания Лианы Арутюнян и ее дочери в следственном изоляторе, они были госпитализированы из-за ухудшения состояния здоровья ребенка и в настоящее время находятся в больнице.

Для полной картины, Постанджян напомнила, что ранее Лиана Арутюнян была допрошена в качестве свидетеля в рамках дела об организации незаконной миграции, однако впоследствии в отношении нее было возбуждено уголовное дело по обвинению в содействии незаконной миграции.

"Это публичное уголовное преследование лишено оснований. Арутюнян на протяжении всего предварительного следствия была свидетелем, а затем, в конце предварительного следствия, на основании предположений, не относящихся ни к делу, ни допустимых, ни достоверных доказательств, стала обвиняемой", - напомнила Постанджян.

Как пояснила адвокат, краткая суть обвинения заключается в следующем: граждане Индии прибыли в Армению на законных основаниях, однако находились в стране несколько месяцев без законных оснований. Они хотели получить вид на жительство и воспользовались услугами переводчика, предоставленными Лианой Арутюнян. Однако, как продолжила правозащитник, получив отказ в выдаче вида на жительство, выехали из Республики законным образом.

"То есть в производстве суда находится уголовное дело, которое вообще не имеет отношения к организации незаконной миграции. Неясно, кто, как и в какой степени пострадал. Было представлено абсурдное, абсолютно некачественное обвинительное заключение, из которого невозможно понять, как Лиана Арутюнян посредством предоставления переводов могла содействовать незаконной миграции иностранным гражданам, имеющим законный въезд и выезд из Республики Армения.

Лиана Арутюнян и ее ребенок столкнулись с исключительно некомпетентными действиями и злоупотреблением властными полномочиями", - посетовала адвокат.

В связи с этим Постанджян призвала все средства массовой информации, правозащитные организации, граждан и особенно структуры, занимающиеся защитой прав детей, заявить о нарушении основных прав Лианы Арутюнян и ее восьмимесячной дочери и присоединиться к их требованию об освобождении. "Голос каждого из нас может предотвратить продолжающиеся и недопустимые правовые нарушения, защищая достоинство и безопасность матери и ребенка", - резюмировала правозащитник.