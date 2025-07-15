Вторник, 15 Июля 2025 11:33

АрмИнфо. Посол Армении в Уругвае Мариам Геворкян обсудила с министром национальной обороны Уругвая Сандрой Лассо вопросы развития двусторонних отношений.

Как сообщает пресс-служба посольство Армении в Уругвае, стороны обменялись мнениями по событиям в регионе и международной ситуации.

Геворкян также представила ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе.