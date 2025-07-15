Вторник, 15 Июля 2025 11:25

АрмИнфо. Член Бюро АРФ "Дашнакцутюн", ответственный по вопросам Ближнего Востока Акоп Багратуни встретился с послом России в Ливане Александром Рудаковым.

Как сообщает пресс-служба АРФД, на встрече обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке, текущие события и развитие ситуации.

Особое внимание было уделено ситуации в кавказском регионе, азербайджано-турецкому альянсу и его влиянию на Армению.

Рудаков выразил обеспокоенность событиями в Армении и их последствиями, подчеркнув необходимость давать точные оценки и не втягивать страну, которая и без того сталкивается с опасностями, в новые кризисы.