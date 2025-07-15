Вторник, 15 Июля 2025 11:21

АрмИнфо. Правительство Армении подтверждает свою приверженность углублению двустороннего сотрудничества во всех стратегически важных областях с Францией. Об этом заявил вице-премьер-министр Армении Тигран Хачатрян, в приветственном слове на приеме в посольстве Франции в Ереване по случаю Дня взятия Бастилии.

Армянский чиновник отметил, что в эти сложные геополитические времена особенно важно подтвердить решимость выбрать демократический путь, свободу, мир и равенство.

"День взятия Бастилии знаменует победу принципов свободы, равенства и братства, поэтому отмечать праздник 14 июля означает ещё раз оценить и подчеркнуть волю народа, демократию и решимость строить государство. Мы также разделяем вышеупомянутые ценности, которые французы выбрали более 200 лет назад и которые они отстаивают по сей день. И мы строим наши особые, исторически дружественные отношения на этих общечеловеческих ценностях", - сказал Хачатрян.

При этом он заметил, что братские отношения между Арменией и Францией наилучшим образом проявляются в тесном политическом диалоге, экономических, образовательных, культурных связях, децентрализованном и оборонном сотрудничестве, а также во взаимном уважении и искренней дружбе между двумя народами.

Хачатрян добавил, что этот год как и предыдущие был динамичным в плане многопрофильного армяно-французского сотрудничества и ознаменовался как двусторонними визитами высокого уровня, так и существенными результатами, достигнутыми в результате этих визитов.

По его словам, также прошло ряд значимых мероприятий, среди которых и пятая конференция децентрализованного сотрудничества Армения-Франция в Горисе, а также первые ежегодные консультации между Арменией и Французским агентством развития в Париже в начале этого месяца.

"Поздравляю всех нас с динамичной и насыщенной двусторонней повесткой дня, а также с таким высоким уровнем сотрудничества. Это ещё одна возможность выразить французской стороне нашу признательность за оказанную нам поддержку, за усилия, направленные на защиту территориальной целостности Армении и установление справедливого и прочного мира на Южном Кавказе, за сотрудничество на международных форумах, за укрепление повестки ЕС-Армения, за поддержку и сотрудничество в рамках Международной организации Франкофонии и ООН",

- добавил вице-премьер.

В заключение Хачатрян отметил, что Армения и впредь будет прилагать усилия для трансформации двусторонних особых отношений в полноценное стратегическое партнёрство на благо обоих государств и народов.