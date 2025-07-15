Вторник, 15 Июля 2025 11:19

АрмИнфо. В администрации президента Турции Реджепа Эрдогана заявили, что не в курсе сообщений о намерении США управлять "коридором" через Армению.

Ранее посол США в Турции, спецпредставитель президента США по Сирии Томас Баррак заявил, что США готовы управлять транспортным коридором через Сюник Армении в попытке продвинуть переговоры Баку и Еревана.

"Мы не в курсе этого, поэтому ничего не можем комментировать", - заявили РИА Новости в администрации Эрдогана.

Ранее пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян заявила, что Армения не обсуждает возможность передачи третьей стороне контроля над своей территорией, связывающей Азербайджан с его Нахиджеванской автономией.

Мегринский маршрут - проект транспортного маршрута длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении, который бы обеспечил транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахиджеванской Автономной Республикой. Открытие транспортных путей в регионе было предусмотрено 9 пунктом трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года лидеров России, Армении и Азербайджана. Меж тем. Азербайджан пытает исказить суть этих договоренностей и заполучить экстерриториальный коридор.